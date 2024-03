Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,462 EUR -1,89% (27.03.2024, 10:49)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,462 EUR -0,37% (27.03.2024, 10:34)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (27.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Bei TUI laufe es derzeit in die richtige Richtung an. Nachdem die Hannoveraner jüngst den Portfolio-Ausbau in der DACH-Region verkündet hätten, dürfte auch das Luxus-Segment "Airtours" zukünftig weiter wachsen. Und: Der Aktie sei der charttechnische Ausbruch gelungen.Airtours wolle sein Angebot im oberen Luxussegment weiter ausbauen. "Im Ultra-Luxusbereich haben wir viele neue und außergewöhnliche Produkte in unser Portfolio aufgenommen und bieten in diesem Jahr die größte Auswahl sorgfältig kuratierter und handverlesener Reiseerlebnisse", habe es jüngst in einer Pressemitteilung geheißen.Auf Nachfrage des AKTIONÄR habe TUI zwar keine konkreten Zahlen zu Airtours nennen können. Die Nachfrage nach Luxus- und Premium-Urlauben sei jedoch sehr hoch und stark steigend, so TUI-Sprecher Alexander Esener.Die übergeordneten Aussichten seien jedenfalls top. Der Luxus-Reisemarkt wachse nämlich rasant. Optimistischen Prognosen zufolge würden die globalen Ausgaben für Luxusreisen in diesem Jahr mit 1,5 Billionen US-Dollar einen historischen Höchststand erreichen. Nach der Pandemie hätten die Menschen immensen Nachholbedarf und würden - durch die Corona-Einschränkungen und die damit verbundenen Ersparnisse - über stattliche finanzielle Polster verfügen. Dazu kämen gestiegene Priese von Aktien und Immobilien (Vermögenseffekt), die zur finanziellen Leichtigkeit betragen würden.Das sehe gut aus. Die fundamentalen Daten, also Prognosen, Buchungslage und Bewertung würden stimmen, dazu verspreche das positive Chartbild weitere Kursgewinne.Kurzum: Die TUI-Aktie ist weiter kaufenswert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link