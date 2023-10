Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (23.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tief, tiefer, TUI - laute derzeit offenbar das Motto einiger Börsianer. Im schwachen Umfeld würden auch die Käufer der Touristik-Aktie streiken. TUI falle am Montag zeitweilig um mehr als 5 Prozent und markiere ein neues Allzeittief. Das Chart-Bild verdunkele sich weiter. "Der Aktionär" checke, wo kurzfristig eine Bodenbildung erfolgen könnte.Der Deutsche Reiseverband (DRV) habe auf seinem Hauptstadtkongress vor zehn Tagen ein gemischtes Bild der Tourismus-Branche skizziert. Zum einen habe man erstmals seit der Corona-Pandemie "wieder ein normales Jahr geschafft, und das aus eigener Kraft", habe DRV-Präsident, Norbert Fiebig, in seiner Grundsatzrede betont und freue sich über die gute Stimmung der Reisewirtschaft kurz vor Ende des Touristikjahres 2022/2023. Herausfordernd bleibe allerdings die allgemeine wirtschaftliche Lage. So habe die Anzahl der Reisenden, entgegen der Umsatzentwicklung, noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht.Zudem sei eine Zweiteilung der Kundennachfrage zu beobachten. Während sich viele Menschen nach wie vor - auch bei gestiegenen Preisen - das Reisen leisten könnten und möchten, gebe es auf der anderen Seite auch immer mehr Menschen, die sich den Sommerurlaub nicht mehr erlauben könnten. Fiebig fordere: "Der Urlaub muss auch für Durchschnittsverdiener weiter bezahlbar bleiben." Auch drohe aus Brüssel eine weitere Verschärfung der Pflichten von Reiseveranstaltern und Reisemittlern bei Pauschalreisen. Zusätzliche Auflagen würden Geld kosten und das Produkt verteuern.TUI sei als größter (Pauschal)-Reiseveranstalter Europas auf Masse angewiesen. Die immer luxuriöser werdenden Resorts könnten sich "Otto-Normal-Familien" kaum mehr leisten. Daher sei auch die Kauflaune der Aktionäre zuletzt gedämpft - obwohl die Geschäftszahlen der Hannoveraner ganz ordentlich seien und für das ablaufende Geschäftsjahr schwarze Zahlen erwartet würden.Charttechnisch könnte die TUI-Aktie noch ein wenig weiter abtauchen. Seit August habe sich ein Abwärtstrend-Kanal gebildet, der auf der Unterseite auch Kurse nahe der 4-Euro-Marke denkbar mache. Demnach hätte die in London beheimatete Aktie nochmals gut 10 Prozent Abwärtspotenzial. Erst oberhalb der 5-Euro-Marke oder noch besser oberhalb des früheren Tiefs bei 5,70 Euro sähe die technische Lage wieder besser aus. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Zurückhaltung gegenüber der TUI-Aktie.Lediglich Hasardeure legen sich mit einem Abstauber-Limit bei 4 Euro auf die Lauer und hoffen auf eine Trading-Chance, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 23.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link