Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (05.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei - nach ihrem vorherigen Anstieg - in der vergangenen Woche seitwärts gelaufen. Die Anleger würden offenbar auf frische Impulse durch die Q4-Zahlen warten, die kommende Woche veröffentlicht würden. Aktuelle Zahlen des Analysehauses Travel Date + Analytics (TDA) würden jedenfalls mit Blick auf 2023 ein schwieriges Umfeld signalisieren.Die stark gestiegene Inflation scheine nämlich die Reiselust der Menschen in Deutschland im Winter derzeit zu dämpfen. "Statt Corona sind es jetzt offensichtlich eher finanzielle Sorgen angesichts extrem steigender Preise vor allem im Energiesektor, die zu einem abwartenden Buchungsverhalten führen", habe das Analysehaus TDA jüngst mitgeteilt. Die aktuelle Wintersaison 2022/23 weise bei Veranstalterreisen zum Buchungsstand Ende Oktober demnach zusammengerechnet ein Umsatzminus von 27 Prozent gegenüber dem Zeitraum vor der Corona-Krise auf. Die Umsatzeingänge für Winterurlaube seien unterdurchschnittlich geblieben, habe TDA erläutert.Im Ende Oktober abgelaufenen Reisejahr 2021/22 hätten Reisebüros und Veranstalter im wichtigen Sommerreisegeschäft das Niveau vor der Pandemie knapp um drei Prozent verfehlt. Die Wintersaison, die noch von Corona-Reisebeschränkungen geprägt gewesen sei, verhagele die Bilanz des gesamten Touristikjahres. Der Umsatz habe insgesamt 13 Prozent unter dem Vor-Krisenniveau gelegen. Auf das Jahr gerechnet würden der Branche nach Berechnungen von TDA damit fast 2,3 Milliarden Euro Urlaubsreiseumsatz fehlen. Ob das neue Tourismusjahr diese Lücke schließen könne, sei angesichts der aktuellen Buchungslage fraglich, habe TDA geschrieben.Die TUI-Aktie pendle zum Wochenbeginn um ihren Schlusskurs vom Freitag bei 1,70 Euro. Auf dem Weg nach oben bilde das November-Hoch (14. November) bei 1,79 Euro das nächste Hindernis. Nach unten dürfte das September-Hoch bei 1,67 Euro zunächst eine erste Auffangmarke darstellen."Der Aktionär" bleibt jedenfalls weiterhin außen vor, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 05.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link