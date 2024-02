Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,672 EUR +1,92% (27.02.2024, 16:48)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,68 EUR +1,98% (27.02.2024, 16:33)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (27.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt sei auch am Dienstag nicht abgerissen. Entsprechend freundlich sei das Handelsumfeld für Aktien. Von diesem starken Rückenwind könne die TUI-Aktie allerdings nicht profitieren. Anleger würden zunehmend die Nerven verlieren. Diese Marken müssten TUI-Aktionäre jetzt auf dem Schirm haben.Nach einem trägen Start habe sich der Leitindex DAX am Vormittag auf den Weg zu einem weiteren Höchststand gemacht und erstmals die runde Marke von 17.500 Punkten hinter sich gelassen. Ein Großteil der Wertpapiere im HDAX notiere ebenfalls im Plus.Zu der guten Stimmung komme, dass es bei TUI nach der schweren Corona-Zeit operativ deutlich besser laufe. Vergangene Woche habe der Reisekonzern seine neuesten Geschäftszahlen präsentiert.Sowohl für den Winter als auch für den Sommer lägen die Buchungen derzeit acht Prozent höher als vor einem Jahr, habe TUI am Dienstag vergangener Woche mitgeteilt. Zudem würden die Kunden im Schnitt vier Prozent mehr für ihren Urlaub ausgeben.In den vergangenen zwölf Monaten habe sich die TUI-Aktie unter hoher Volatilität zwar viel bewegt, unterm Strich befinde sich der Titel aber weiterhin auf Richtungssuche und es fehle an klaren Impulsen. Seit dem Mehrjahrestief im Oktober 2023 bei 4,36 Euro habe sich die Aktie zwar stabilisiert, aber trotz der guten Zahlen im Dezember und vergangen Woche, sei der Verkaufsdruck weiterhin vorhanden. Der Kurs pendele weiterhin zwischen 7,40 Euro und der 6-Euro-Marke. Ein Lichtblick liefere der GD200, der ebenfalls bei rund 6 Euro verlaufe und den Bullen als Unterstützung diene. Sollte diese Marke allerdings fallen, drohe ein starkes Verkaufssignal und ein erneuter Test der psychologisch wichtigen 5-Euro-Marke.Bei der TUI-Aktie würden Anleger weiterhin starke Nerven brauchen. Mit klaren Impulsen - nach Süden oder Norden - sei erst zu rechnen, wenn der Kurs aus der genannten Range nachhaltig ausbreche.Engagierte Investoren beachten die Stopp-Marke bei 5,50 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link