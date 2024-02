ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (26.02.2024/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Aufhorchen lassen hätten in dieser Woche die jüngsten Zahlen von TUI. Denn nach langanhalten der Krise habe der Reiseveranstalter, dessen gebeutelte Aktie in den letzten fünf Jahren um über 90% eingebrochen sei, im ersten Quartal 2024 nicht nur einen Rekordumsatz von 4,3 Mrd. Euro (+15%), sondern dabei - saisonal unüblich - ein positives EBIT von 6 Mio. Euro ausweisen können. Und auch für das Gesamtjahr habe sich der Vorstand aufgrund der sehr guten Buchungslage (+8% gegenüber dem Vorjahr) optimistisch gezeigt und erwarte bei einem Umsatzwachstum von 10% ein operatives Rekordergebnis von rd. 1,25 Mrd. Euro (+25%). Verkündet worden sei zudem, dass TUI im Juni das Duallisting seiner Aktie an der Londoner Börse beenden werde und sich fortan auf den Handelsplatz Frankfurt beschränke, wo ein Listing im Prime Standard und im MDAX angestrebt werde. Der Aktienkurs habe daraufhin zunächst nachgegeben und werde wohl auch in nächster Zeit volatil bleiben, da britische Indexfonds ihre TUI Bestände glattstellen dürften. Mittelfristig sei diese Maßnahme in punkto Kosten und Handelsliquidität aber sicher sinnvoll.Die Experten von "Der Anlegerbrief" haben die mit einem KGV von unter 8 sehr günstige Aktie gestern als Turnaround-Spekulation in ihr Musterdepot aufgenommen. Das Kursziel für die TUI-Aktie laute 10,00 Euro. (Ausgabe 7 vom 24.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:6,61 EUR -0,24% (26.02.2024, 15:24)XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:6,61 EUR +0,15% (26.02.2024, 15:14)