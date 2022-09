Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,5685 EUR -2,00% (20.09.2022, 13:32)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,563 EUR -1,88% (20.09.2022, 13:21)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (20.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Reisekonzern TUI habe im zweiten Corona-Sommer beinahe wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Jüngsten Buchungszahlen zufolge habe die Sommersaison 91 Prozent des Vor-Corona-Niveaus von 2019 erreicht. Und auch für den Winter rechne der Reiseanbieter mit einem üppigen Geschäft. "Der Aktionär" halte dennoch an seiner Einschätzung fest.Laut Konzernangaben habe TUI für das Sommerprogramm 12,9 Millionen Buchungen gezählt. Das seien 1,4 Millionen mehr im Vergleich zur Mitteilung zum Sommergeschäft Anfang August gewesen. Dennoch sei der Reiseveranstalter damit unter dem Vor-Corona-Niveau von gut 14 Millionen Buchungen zurückgeblieben.Trotzdem sehe sich der Konzern weiter auf Kurs zu den selbst gesteckt Jahreszielen und habe seine Prognose bestätigt. Das Management um TUI-Chef Friedrich Joussen rechne für das Geschäftsjahr 2021/22 mit "einem signifikant positiven bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern". Wegen den Lockdown-Regeln rund um den Globus sei TUI in der Corona-Pandemie in die Verlustzone gestürzt und habe mit Staatsgeldern vor der Pleite bewahrt werden müssen.Auch vor dem Branchenprimus habe die Inflation derweil nicht Halt gemacht: Der durchschnittliche Reisepreis sei laut TUI im Sommer um 18 Prozent im Vergleich zu 2019 gestiegen. Tendenziell hätten sich die Urlauber für höherwertige Reisen und längere Urlaube entschieden. Auch Winterurlauber würden für Buchungen im November und Dezember durchschnittlich deutlich mehr zahlen. Die Durchschnittspreise lägen kumuliert 26 Prozent höher als im Winter 2018/19. Die Konzernspitze rechne daher auch in der Wintersaison mit einer deutlichen Erholung.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link