Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,645 EUR -2,11% (12.12.2022, 13:45)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,6415 EUR -2,70% (12.12.2022, 13:27)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (12.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe auf Vier-Wochen-Sicht Federn lassen müssen. Konkret habe der Tourismus-Titel mehr als acht Prozent verloren. Auch zum Wochenauftakt stünden Minuszeichen vor dem Papier. TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert verbreite indes (weiter) Optimismus und nehme mit dem Sommerprogramm 2023 nun eine bestimmte Zielgruppe - die den Erfolg bringen solle - ins Visier.Baumert setze übergeordnet 2023 auf die Urlaubslust der vielzitierten deutschen Reiseweltmeister. Dabei ziele das Programm für die kommende Saison, das der TUI-Manager jüngst in Berlin vorgestellt habe, stark auf Familien ab, wie die Touristik-Zeitschrift fvw aktuell berichte.Auch die gegenwärtige Buchungslage sei mit Blick auf die vergangenen Wochen positiv. Die Hälfte der Neubuchungen gehe bereits in den Sommer, so der TUI-Deutschland-Chef. Das sei deutlich mehr als im Vorjahr. Auffällig sei - speziell auch bei Familien - die hohe Nachfrage nach All-Inclusive-Angeboten, zitiere ihn die fvw. Dabei habe die Türkei als Destination die größte Steigerungsrate mit einem Plus von zehn Prozent (bei den Familienbuchungen), heiße es weiter.TUI habe sich zuletzt auch optimistisch für die aktuelle Herbst- und Winter-Saison gezeigt. Stets sei von guten Buchungseingängen für das schwierige Winterhalbjahr die Rede gewesen. Doch das müsse sich auch konkret in den Kennziffern niederschlagen.TUI verbreite derzeit viel Hoffnung für 2023. Doch die Aktien-Investoren möchten erstmal die Zahlen für das vierte Quartal beziehungsweise das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 sehen. Diese publiziere der Reiseveranstalter am kommenden Mittwoch, 14. Dezember. Anleger würden sich dabei signifikante operative Fortschritte und vor allem belastbare Aussagen zur Rückkehr in die Gewinnzone (auf Netto-Basis) erhoffen. Im dritten Quartal (per 30. Juni 2022) hätten jedenfalls noch Verluste in Höhe von 331 Millionen Euro zu Buche gestanden."Der Aktionär" bleibt bei TUI weiterhin außen vor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link