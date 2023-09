Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (18.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie tue sich nach wie vor schwer, den Weg gen Norden zu finden. Zum Wochenauftakt in die neue Handelswoche stünden einmal mehr Minuszeichen vor dem Touristik-Titel. Auf der einen Seite gebe es durchaus gute Branchennachrichten, auf der anderen Seite eine negativ überkompensierende skeptische Analystenstimme.Die EU-Tourismus-Branche erholt sich von der Corona-Krise: In der ersten Hälfte dieses Jahres habe die Zahl der Übernachtungen in den touristischen Unterkünften in der EU den höchsten Stand der vergangenen zehn Jahre erreicht, habe das Statistikamt Eurostat jüngst mitgeteilt.Die Analysten von Baader Helvea würden sich indes für die TUI-Aktie alles andere als optimistisch. Die Experten würden ihre bisherige Annahme einer Wiederherstellung der Dividendenausschüttung im Jahr2024 streichen. Infolgedessen liege die dividendenbasierte Bewertung nun bei null. Die EBIT-Schätzungen für 2023 seien im Vergleich zu vorherigen Aktualisierung von Baader um insgesamt 13% auf 972 Millionen Euro gesenkt worden.Für 2024 werde nun ein niedrigeres bereinigtes Betriebsergebnis von 1,205 Mrd. Euro erwartet, was den Rückgang von rund 100 Mio. Euro in den Bereichen Märkte & Airlines und Kreuzfahrten unterstreiche. Folgerichtig würden die Experten ihr TUI-Rating von "buy" auf "reduce" und zugleich das Kursziel von 7,76 auf 5,71 Euro senken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: