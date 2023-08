Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (23.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei zuletzt wieder Richtung Süden gesegelt. So stünden im August bisher rund 19 Prozent Minus zu Buche - unter Zugrundelegung des Verlaufshochs vom 31. Juli bei 7,36 Euro. Neben den nicht vollends überzeugenden Q3-Zahlen und dem fehlenden klaren Ausblick bringe nun TUI-Boss Sebastian Ebel Skepsis hinsichtlich der nahen Zukunft zum Ausdruck.Konkret habe Ebel davor gewarnt, dass die Verbrauchernachfrage in diesem Winter "schwieriger" werden könnte, wie die englische "Travelweekly" jüngst online berichtet habe. Ebel habe angedeutet, dass das "Kundenklima" in diesem Winter "keinen Rückenwind geben könnte" und habe zugegeben: "Ich bin überrascht, dass der Markt so stark ist."Ebel habe noch hinzugefügt: "Wir sehen positive Zahlen aus Großbritannien, aber es ist gut, bei der Kapazitätsplanung eher konservativ als zu aggressiv zu sein." Dennoch habe er betont, dass man sehr optimistisch für den Winter sei.Kurzer Rückblick: Im Rahmen der jüngsten Bekanntgabe der Q3-Ergebnisse habe Ebel auch darauf hingewiesen, dass die Buchungen für Langstreckenflüge in diesem Sommer unter dem Niveau von 2019 liegen würden, was "höchstwahrscheinlich auf Kostensteigerungen" zurückzuführen sei. Zudem habe der TUI-Boss ausgeführt, dass die Buchungen für den Sommer 2023 konzernweit um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr und die Preise im Durchschnitt um sieben Prozent gestiegen seien. Insgesamt würden die Buchungen bei 95 Prozent des Vor-Corona-Niveaus (2019) liegen.Kurzum: Anleger bleiben weiter dabei, beachten aber unbedingt den Stopp-Kurs des AKTIONÄR bei 5,20 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: