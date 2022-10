XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (24.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die jüngste Aufwärtsbewegung der TUI-Aktie habe bei vielen Anlegern die Hoffnung auf eine weitere Erholung genährt. Neben der schwierigen Großwetterlage (Krieg, Rezession, Inflation) und charttechnischen Widerständen, die der Tourismus-Titel nun vor der Brust habe, würden nun aber die Shortseller verstärkt auf den Plan treten.Laut Bloomberg habe Millennium International Management seine Netto-Short-Position um 22% auf 10,9 Mio. oder insgesamt 0,61% aller ausstehenden Aktien erhöht. Weiterhin habe die US-Nachrichtenagentur gemeldet, dass mindestens acht Investoren beziehungsweise Hegdefonds bei TUI auf der Short-Seite engagiert seien. Die gemeldeten Leerverkäufe würden 106,8 Mio. TUI-Aktien oder 5,98% der ausstehenden Papiere des in Hannoveraner Unternehmens entsprechen. Die größte Position halte indes BlackRock mit 19,6 Mio. TUI-Aktien beziehungsweise einem Short-Anteil von 1,1%.Hintergrund: Hedgefonds, oftmals auch als Shortseller bezeichnet, würden mit Leerverkäufen auf fallende Kurse wetten. Dafür würden sie sich gegen eine Gebühr Aktien leihen und diese in der Hoffnung verkaufen, sie vor dem Rückgabetermin günstiger zurückkaufen zu können. Die Differenz sei der Gewinn. Steige die Aktie aber unerwartet, würden die Hedgefonds Verluste machen.Dass nun auch Shortseller ihre Positionen erhöhen würden, signalisiere, dass die Profis weiterhin mit fallenden Kursen, anstatt einer nachhaltigen Erholung rechnen würden. Auch "Der Aktionär" sehe nach wie vor mehr Risiken denn Chancen und rate Anlegern, weiterhin von einem Einstieg ab. Die TUI-Aktie sei kein Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: