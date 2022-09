XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,532 EUR -0,81% (23.09.2022, 11:43)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,544 EUR +0,59% (23.09.2022, 11:56)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (23.09.2022/ac/a/nw)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Shortseller Marshall Wace LLP senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der TUI AG moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP verringert ihr Engagement in den Aktien der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 21.09.2022 seine Netto-Short-Position von 0,70% auf 0,68% der Aktien der TUI AG gesenkt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der TUI AG:1,10% Gladstone Capital Management LLP (22.09.2022)1,00% BlackRock Investment Management (UK) Limited (05.08.2022)0,72% AQR Capital Management, LLC (31.05.2019)0,68% Citadel Advisors LLC (16.09.2022)0,68% Marshall Wace LLP (21.09.2022)0,50% Park West Asset Management LLC (26.08.2022)Börsenplätze TUI-Aktie: