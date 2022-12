Tradgate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,561 EUR +0,64% (19.12.2022, 21:48)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der weltweit führenden Touristikkonzerne und bietet für seine 27 Millionen Kunden - davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften - integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (19.12.2022/ac/a/nw)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors LLC reduziert Netto-Leerverkaufsposition in TUI-Aktien:Die Shortseller des Hedgefonds Citadel Advisors LLC treten den Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien des Reiseanbieters Europas TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) an.Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 16.12.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,65% auf 0,59% der TUI-Aktien gekürzt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der TUI AG:1,17% BlackRock Investment Management (UK) Limited (15.11.2022)1,10% Gladstone Capital Management LLP (22.09.2022)0,72% AQR Capital Management, LLC (31.05.2019)0,59% Citadel Advisors LLC (16.12.2022)0,50% Millennium International Management LP (29.11.2022)0,50% Jane Street Group LLC (14.12.2022)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:1,559 EUR +0,26% (19.12.2022, 17:36)