Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,4965 EUR +1,35% (31.10.2022, 14:56)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,5055 EUR +2,41% (31.10.2022, 14:43)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (31.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe sich mit dem starken Gesamtmarkt zwar von ihren Tiefständen gelöst, hänge aber aktuell an der 1,50 Euro-Marke fest. Für einen Sprung brauche es gute (fundamentale) Nachrichten. Die jüngste News des Reiseveranstalters aus Hannover, wonach der Spätsommer ein beliebter Reisezeitraum sei, sorge jedenfalls für keine neue Dynamik."Seit der Pandemie haben viele Urlauber den Spätsommer entdeckt", habe TUI Deutschland jüngst mitgeteilt. Insbesondere Mallorca und Griechenland hätten von dieser Entwicklung profitiert. Die Buchungen gingen dabei nicht zulasten der anderen Urlaubsmonate, sondern die Gäste buchten entweder eine weitere Reise oder verlängerten ihre ohnehin im Spätsommer geplanten Reisen um einige Tage, hieß es.Die Buchungen für Mallorca hätten nach Angaben des Reiseveranstalters im vergangenen Geschäftsjahr, das bis Ende September gelaufen sei, über dem Wert des Vor-Corona-Jahres 2019 gelegen. Das Angebot für das kommende Jahr wolle TUI daher ausbauen. Auch in Griechenland, wo man erstmals mit mehr als drei Millionen Gästen rechne, seien im September und Oktober viele Inseln und Regionen ausgebucht gewesen.Die TUI-Aktie gewinne zum Wochenauftakt rund zwei Prozent auf 1,50 Euro. Hier ende der obere der Widerstandszone, die sich ab 1,42 Euro aufspanne. Danach wäre rein charttechnisch Luft bis zum September-Hoch bei 1,67 Euro.Bis dahin sollten Investoren besser die Füße stillhalten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 31.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link