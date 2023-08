Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,872 EUR +1,66% (04.08.2023, 12:41)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,84 EUR +2,12% (04.08.2023, 12:24)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (04.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe in den vergangenen sechs Monaten rund 21 Prozent an Wert verloren. Zuletzt sei es jedoch aufwärts gegangen. Im Juli habe ein zweistelliges Plus zu Buche gestanden. Der Start in den August sei in einem zuletzt schwachen Gesamtmarkt wiederum alles andere als gut geglückt. Die Frage: Wie gehe es im zweiten Hochsommermonat weiter?Nachdem die Papiere des Reise-Giganten im Juli rund 13 Prozent Performance ausweisen würden, stünden im August aktuell bisher acht Prozent Abschlag auf der Sollseite. Historisch (Zehn-Jahres-Sicht) betrachtet sollte der August ebenfalls ein zumindest leicht positiver Monat werden. In diesem Zeitraum habe der Tourismus-Wert im Schnitt um 0,5 Prozent zugelegt. Am besten sei es in den vergangenen zehn Jahren im Juli des Jahres 2020 mit einem Plus von 15,1 Prozent gegangen und auch 2016 sei es mit rund sieben Prozent ordentlich aufwärts gegangen.Die TUI-Aktie gewinne am Freitag mehr als ein 1,0 Prozent auf 6,82 Euro. Auf dem weiteren Weg gen Norden wäre es nun wichtig, die psychologisch wichtige 7-Euro-Marke wieder zurückzuerobern - ein Sprung über das jüngste Ausbruchsniveau (Widerstandszone) bei 7,15 Euro dürfte den Tourismus-Titel bis in Richtung des jüngsten Verlaufshochs bei 7,41 Euro segeln lassen. Nach unten sei die Aktie bei 6,67 Euro, wo aktuell der GD50 verlaufe, solide abgesichert."Der Aktionär" sei zuversichtlich, dass die TUI-Aktie weiter gen Norden segele. Am 10. August kämen die Q3-Zahlen, die aufgrund der zuletzt starken Buchungslage positiven ausfallen dürften.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: