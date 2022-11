Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (15.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe in den vergangenen Jahren Markanteile an die Online-Buchungsplattformen wie Booking, Expedia und Co verloren. Der neue Konzern-Boss Sebastian Ebel wolle diese Entwicklung umkehren und sage den Wettbewerbern den Kampf an, wie Travel Weekly jüngst berichtet habe. Die klassische Pauschalreise - das Steckenpferd des Reiseveranstalters - spiele dabei nur eine untergeordnete Rolle.Mit diesem touristischem Massen-Produkt verknüpfe Ebel nämlich keine Perspektive mehr. "Die traditionelle Pauschalreise ist wichtig, aber sie ist wahrscheinlich keine Quelle des Wachstums", so der TUI-Chef gegenüber Travel Weekly.Vielmehr sollten dynamisch zusammengelegte Reisen (Anm. der Red.: Bestandteile der Reise würden erst kurzfristig - mit Anfrage - kombiniert und kalkuliert, es lägen also keine Kontingente vor) in den Vordergrund rücken. In Deutschland und Skandinavien habe man damit vor einigen Wochen begonnen, und man sehe bereits Fortschritte. Zudem wolle TUI das Geschäft mit Einzelleistungen wie Hotel-only- und Nur-Flug-Buchungen sowie das Ausflugsgeschäft über die Tochter (Plattform) Musement forcieren. Und im Grunde damit ein Stück weit das Erfolgsprinzip der Internet-Buchungsplattformen kopieren.Die TUI-Aktie pendle am Dienstag-Vormittag um ihren Vortagesschluss bei 1,75 Euro. TUI notiere damit weiterhin über dem September-Hoch von 1,67 Euro. Der nächste Hürde sei das August-Hoch bei 1,87 Euro. Das Problem: Sowohl der RSI als auch der MACD-Indikator würden anzeigen, dass die Aktie aktuell überkauft sei.Aus Trader-Sicht: Die Signale würden sich mehren, dass die jüngste Bärenmarktrally - TUI befinde sich nach wie vor in einem übergeordneten Abwärtstrend - bald ein Ende finde. Daher seien kurzfristige Kursverluste wahrscheinlicher geworden. Mit einem Turbo-Short mit der WKN SN1JCK können Mutige dieses erwartbare Szenario gehebelt begleiten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link