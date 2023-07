Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,858 EUR +0,44% (25.07.2023, 15:07)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,86 EUR +1,12% (25.07.2023, 14:52)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (25.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Reiseveranstalter würden gleichermaßen mit einem überragenden Sommergeschäft rechnen. Branchenprimus TUI etwa habe zuletzt betont, dass das 2019er Niveau umsatzseitig bereits erreicht sei. Nun würden die Waldbrände in Griechenland Sorgen machen. Immerhin scheinen die Anleger mit Blick auf die heutige Kursplus durchaus zuversichtlich zu sein.Deutsche Reisekonzerne hätten inzwischen Tausende Urlauber wegen der Waldbrände auf Rhodos vorzeitig nach Hause zurückgebracht. TUI habe von mehreren Tausend Gästen aus verschiedenen Ländern gesprochen. Am Dienstag habe es einen weiteren Sonderflug nach Deutschland gegeben, nach den bereits am Montag erfolgten vier Flügen, wie ein TUI-Sprecher auf dpa-Anfrage gesagt habe. Details habe er nicht genannt.TUI habe bis einschließlich Freitag (28.07.) alle Flüge auf die beliebte Ferieninsel abgesagt. Für Reisen in den Süden von Rhodos gelte dies noch etwas länger, nämlich bis einschließlich Sonntag (30.07.). "Wir sehen, dass der Wunsch der Gäste, in den von den Bränden nicht betroffenen Norden zu reisen, sehr groß ist", so der Sprecher.Die TUI-Aktie gewinne am Dienstag rund 1,5 Prozent auf 6,89 Euro und nähere sich damit wieder der charttechnisch wichtigen 7-Euro-Marke. Werde diese genommen, rücke die hartnäckige Widerstand im Bereich von 7,15 Euro ins Blickfeld. Nach unten sichere neben der 6,75er Marke auch der GD50 bei 6,55 Euro ab.Spekulativ ausgerichtete Anleger können bei der TUI-Wette noch mitmachen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link