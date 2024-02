Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,316 EUR -0,47% (07.02.2024, 17:18)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,316 EUR -0,85% (07.02.2024, 17:07)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (07.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Eine repräsentative Umfrage zu den Reiseplänen von Bürgern in Deutschland zeige: Trotz anhaltender globaler Unsicherheiten habe sich die Faszination des Reisens nicht verringert. Im Gegenteil. Die Bürger würden sich nach einer Auszeit sowie einem Hauch von Normalität sehnen und würden häufiger denn je verreisen. Zu diesem Ergebnis komme die 40. Deutsche Tourismus-Analyse der gemeinnützigen BAT-Stiftung für Zukunftsfragen.Vorausschauend habe sich ergeben: Für die nächsten zwölf Monate zeichne sich eine große Reiselust in Deutschland ab. Bereits jetzt würden fast zwei Drittel planen wenigstens eine Urlaubsreise zu unternehmen und lediglich knapp jeder Vierte sei sich jetzt schon sicher, 2024 nicht zu verreisen. Bei den Reisezielen werde sich der Trend zu ausländischen Ferienzielen fortsetzen.Dabei seien die Reisenden bereit, auch mehr für ihren Urlaub auszugeben. Im Jahr 2023 hätten die Ausgaben für den Urlaub ein neues Rekordniveau erreicht und hätten durchschnittlich 1.538 Euro pro Person betragen. Im Schnitt habe sich eine vierköpfige Familie den Haupturlaub damit mehr als 6.000 Euro kosten lassen.Diese Aussichten dürften dem Marktführer TUI in die Karten spielen. Doch die TUI-Aktie dümple aktuell relativ wenig inspiriert bei 6,33 Euro. Dabei halte sich der Wert, der wahrscheinlich bald wieder Deutschland als Heimatbörse auswähle, oberhalb der 200-Tage-Linie.Der Reisemarkt bleibe aktuell stabil, die Aussichten für 2024 sollten auch TUI zugute kommen. DER AKTIONÄR halte die TUI-Aktie weiterhin für aussichtsreich und habe vor ein paar Wochen ein Kursziel von 11 Euro ausgegeben. Dieses längerfristige Ziel bedinge, dass der Wert sich weiterhin über den technischen Unterstützungen halte.Sicherheitshalber sollten engagierte Anleger eine Stop-Loss-Order bei 5,50 Euro setzen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Das Ziel von Alster Research erscheine indes etwas zu ambitioniert. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link