Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,708 EUR -1,35% (08.01.2024, 10:44)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,694 EUR -2,05% (08.01.2024, 10:29)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (08.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe zuletzt zur Schwäche tendiert und sei dabei auch unter die charttechnisch wichtige 7-Euro-Marke gefallen. Inflationssorgen und das eingetrübte Chartbild hätten Anleger auf den Verkaufsknopf drücken lassen. Auch eine aktuelle Umfrage zur Verbraucherstimmung mache zumindest auf den ersten Blick nicht gerade Mut.Die Menschen in Deutschland seien nicht besonders zuversichtlich ins neue Jahr gestartet. So habe sich die Konsumstimmung dem Handelsverband Deutschland (HDE) zufolge im Vergleich zum Vormonat etwas verschlechtert, bleibe insgesamt jedoch über dem Vorjahresniveau. Das gehe aus dem Konsumbarometer hervor, das der HDE am Montag in Berlin veröffentlicht habe.Mithilfe der repräsentativen Umfrage unter 1.600 Personen ermittele der Verband monatlich einen Index, der die Anschaffungsneigung der Verbraucherinnen und Verbraucher abbilde. Nachdem die Stimmung im Dezember einen deutlichen Anstieg verzeichnet habe und so gut gewesen sei wie seit Ende 2022 nicht mehr, falle sie nun wieder ab. Die Sparneigung der Verbraucher sei unverändert hoch, abgeflaut sei derweil die zuletzt schon nicht besonders große Bereitschaft für Anschaffungen.Die Bereitschaft für (materielle) Anschaffungen möge nicht sonderlich hoch sein, aber die Reiselust sei den Deutschen - vor allem mit Blick auf die starken Frühbuchungen beim Marktführer - offenbar nicht zu nehmen. TUI habe Ende Dezember für den Sommer 2024 bereits ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Auch der Deutsche Reiseverband habe jüngst Optimismus für das neue Jahr verbreitet und sehe ein Umsatzwachstum von vier Prozent - für den gesamten Tourismus-Sektor.Auch wenn sich die Stimmung bei den Deutschen etwas eingetrübt habe - die Reiselust dürfte auch 2024 sehr hoch bleiben. Nicht wenige Experten würden für dieses Jahr neue touristische Rekordwerte erwarten. Davon dürfte auch der größte europäische Reiseveranstalter profitieren.Wer die TUI-Aktie im Depot hat, bleibt weiter dabei und setzt auf mittelfristig höhere Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link