XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,626 EUR +0,49% (11.08.2023, 14:17)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (11.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe in dieser Woche Verluste erlitten. Zum einen hätten die jüngst gemeldeten Zahlen die Investoren nicht überzeugt - die Anleger hätten beim Nettogewinn und Ausblick mehr erwartet. Zum anderen hätten sich auch die Analysten zuletzt zurückhaltend gezeigt. Doch TUI versuche - nach den harten Corona-Jahren - auf den Wachstumskurs zurückzukehren.Konkret wolle TUI etwa in der Sparte "Hotels & Resorts" wachsen. Die Sparte habe in den ersten neun Montane (per 30. Juni 2023) einen Umsatzanstieg von rund 33% auf 1,2 Mrd. Euro erzielt, auch das Vorsteuerergebnis habe um beachtliche 20% zugelegt. Zuletzt habe der Konzern bekanntgegeben, dass mit Mitteln aus einem gemeinsam mit der luxemburgischen HansaInvest aufgelegten Hotelfonds ein Hotel erworben werde. Dabei handele es sich um das neu eröffnete Emerald Zanzibar Resort & Spa, ein 5-Sterne-Haus, auf Sansibar. Weitere Zukäufe sollten dann 2024 erfolgen.Nächste Hindernisse auf dem weiteren Weg der TUI-Aktie gen Norden seien nun der GD50 bei 6,75 Euro und im Anschluss die psychologisch wie charttechnische wichtige 7-Euro-Marke. Nach unten fungiere die besagte 6,50er-Marke nun als Unterstützung.