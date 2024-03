Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (04.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie komme nach wie vor nicht richtig in Fahrt. Zu Wochenbeginn verliere der Touristikkonzern rund zwei Prozent an Wert und nähere sich wieder den Jahrestiefs im Bereich der 6-Euro-Marke. Dabei seien die Aussichten eigentlich gut, das Reisegeschäft brumme, wie nun erneut bestätigt worden sei."Der Reisehunger der Menschen in Deutschland ist stärker denn je und wächst weiter", habe der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig, am Montag zum Start der weltgrößten Reisefachmesse ITB Berlin gesagt. Aktuell liege der Buchungsumsatz für die wichtige Sommersaison deutlich über dem Vor-Corona-Rekord 2019. Generell würden wieder mehr Menschen als vergangenes Jahr verreisen wollen. Der DRV habe mitgeteilt, dass laut einer aktuelle GfK-Umfrage 79 Prozent eine Urlaubsreise planen würden - zwei Prozentpunkte mehr als 2023.TUI dürfte von dieser Entwicklung profitieren. Bereits auf der Hauptversammlung im Februar habe der Konzern selbst von einer gestiegenen Nachfrage berichtet - und das trotz der schwächelnden Konjunktur. "Urlaubsreisen haben nach wie vor eine hohe Priorität bei unseren Kunden. Das ist stabiler, als wir gedacht hätten", habe TUI-Finanzvorstand Mathias Kiep gesagt.Bereits im vergangenen Reisejahr 2022/23 (per Ende Oktober) habe sich die Branche vom Einbruch während der Corona-Pandemie erholt. "Die Deutschen haben fast zehn Milliarden Euro mehr als vor der Pandemie für das Reisen ausgegeben", so DRV-Präsident Fiebig. 79 Milliarden Euro seien für Reisen mit mindestens einer Übernachtung, die vor Reiseantritt gebucht worden seien, ausgegeben. Das habe auch einem Plus von 14 Prozent gegenüber dem vorherigen Rekordwert aus dem Vor-Corona-Jahr 2018/19 entsprochen - auch, weil die Preise zugelegt hätten."Der Aktionär" rechnet deshalb damit, dass die TUI-Aktie über kurz oder lang nach oben tendiert und auch die Charthürde bei 7,40 Euro überwindet. Engagierte Anleger beachten jedoch den Stopp bei 5,50 Euro, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 04.03.2024)