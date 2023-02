Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (22.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe zuletzt zurückgesetzt und notiere nun wieder deutlicher unter der psychologisch wichtigen 2-Euro-Marke. Neben dem schwächeren Gesamtmarkt dürfte auch die geplante Kapitalerhöhung (Bezugsrechtsemission) den Kurs des Hannoveraner Reisekonzerns belasten. Aber auch im Kerngeschäft, der Pauschalreise, habe die Branche immer noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht.Klar, im Vergleich zum Vorjahr 2021 habe der organisierte Reisemarkt 2022 um rund 150% zugelegt, berichte die Touristik-Zeitschrift fvw und beziehe sich dabei auf Zahlen des Deutschen Reiseverbands (DRV). Verglichen mit 2018/19 hinke der Umsatz allerdings noch um 26,8% hinterher. Zur Einordnung: Der gesamte Umsatz aller Reisen liege mit 58,6 Mrd. Euro indes nur 10,5% unter Vor-Corona-Niveau, weil die individuell organisierte Reise - oft per Auto in Deutschland und den Nachbarländern - in den zurückliegenden drei Jahren weniger gelitten habe, habe es weiter geheißen.TUI habe im Jahr 2022 mit 16,5 Mrd. Euro das 2019er-Umsatz-Niveau (18,9 Mrd. Euro) um 12% verfehlt. Immerhin hätten die Erlöse im Sommer 2021 bei TUI und Co schon fast wieder auf dem damaligen Niveau gelegen. Vor allem Mittelmeer-Destinationen (Spanien, Griechenland, Türkei) sowie die Kanaren, Ägypten und die Emiraten seien gefragt gewesen.Blick in die Gegenwart: Im laufenden Jahr werde sich die Branche laut der DRV-Analyse dem Vor-Corona-Niveau weiter annähern. Dabei dürfte v.a. Preissteigerungen den Umsatz in Richtung des Vor-Corona-Niveaus klettern lassen. Denn die absolute Zahl der Reisen solle mit 65 Mio. noch nicht den 2019er-Wert von 71 Mio. erreichen. Konkret seien bei TUI derzeit 85% des Winterprogramms und 30% des Sommerprogramms verkauft - aus Sicht der Analysten der Deutschen Bank entspreche das der Norm."Der Aktionär" halte trotz der verbesserten Aussichten für den Reisemarkt an seiner Einschätzung fest. Die TUI-Aktie habe mit Blick auf die Verschuldung (Ende Q1: 5,3 Mrd. Euro) und die erneute (vierte) Kapitalerhöhung weiterhin ein wenig attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Zudem habe sich auch das charttechnische Bild wieder eingetrübt. Die TUI-Aktie sei kein Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: