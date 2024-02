Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (15.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktionäre des weltgrößten Reisekonzerns TUI hätten den Weg frei gemacht für den Rückzug von der Londoner Börse und eine wahrscheinliche Rückkehr in den deutschen Mittelwerte-Index MDAX. Nach den zuvor publizierten Quartalszahlen habe nun auch die Rating-Agentur Moody's den Daumen gehoben. Doch die TUI-Aktie bleibe fast ungerührt.TUI habe mit den Quartalszahlen in dieser Woche einen optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Die Kunden hätten für Winter und Sommer bisher nicht nur acht Prozent mehr Reisen bei TUI gebucht als vor einem Jahr. Sie würden nach bisherigen Zahlen im Schnitt auch vier Prozent mehr dafür ausgeben. Für den Sommer erwarte man eine starke Saison. Wenn das Geschäft weiter so wachse, steuere TUI bei den Gästezahlen auf das Niveau von 2019 zu, so Finanzchef Mathias Kiep. Im vergangenen Geschäftsjahr sei der Konzern mit rund 19 Millionen Gästen - davon 5,6 Millionen aus Deutschland - noch klar unter den 20,5 Millionen aus der Zeit vor der Corona-Krise geblieben.Inzwischen sehe sich TUI wieder im Aufwind. Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September solle der operative Gewinn vor Sondereffekten um mindestens ein Viertel steigern. Nach 977 Millionen im Vorjahr würde TUI damit ein operatives Rekordergebnis von 1,2 Milliarden Euro einfahren. Die Verschuldung wolle der Konzern dabei deutlich abbauen, um seine Finanzierungskosten mit einem höheren Kreditrating zu senken.Die Rating-Agentur Moody's rechne wegen der zuletzt verbesserten Kreditkennzahlen und des Wachstums des Reise-Konzerns aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach Freizeit-Reisen sowie der Preisgestaltung mit einer guten Zukunft. Moody's habe nun das Corporate Family Rating (CFR) für TUI von B2 auf B1 angehoben und gebe einen unverändert positiven Ausblick. Die Rating-Agentur erwarte, dass TUI jederzeit über eine kurzfristig abrufbare Liquidität von mehr als 1,5 Milliarden Euro verfügen werde.TUI sei auf gutem Wege hin zu alter Stärke und Stabilität. Restrukturierungen und Portfolio-Anpassungen würden zunächst jedoch Geld kosten. Das werde längerfristig dank einem guten Buchungsaufkommen die TUI-Kassen auffüllen - vorausgesetzt es komme nicht zu externen Schocks, die die Reise-Tätigkeit wieder bremsen würden. Die Rating-Anhebung durch Moody's sei ein weiteres Hoffnungssignal."Der Aktionär" hat für TUI ein längerfristiges Kursziel von 11 Euro ausgegeben. Engagierte Anleger beachten die Stopp-Marke bei 5,50 Euro, so Martin Mrowka. (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link