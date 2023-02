Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,9525 EUR +0,36% (14.02.2023, 21:57)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,951 EUR +0,31% (14.02.2023, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (14.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Knapp drei Jahre nach dem Beginn der Corona-Krise habe der Hannoveraner Reiseanbieter den saisontypischen Verlust zum Auftakt des Winters verkleinern können. Zudem seien die nächsten Schritte für die Rückgabe der restlichen Staatshilfen eingeleitet worden. Die Aktie bleibe auch nachbörslich unter der psychologisch wichtigen 2-Euro-Marke.Die Aktionäre hätten auf einer Online-Hauptversammlung den wichtigsten Tagesordnungspunkt genehmigt - eine erneute Kapitalerhöhung mit vorheriger Kapitalherabsetzung. Diese solle die Basis dafür schaffen, die Schulden beim Bund weiter abzutragen. Die Rede sei jüngst von mindestens 730 Mio. Euro plus Zinsen gewesen, die man bis Ende 2023 zurücküberweisen wolle. Zudem sollten die Kreditlinien der Förderbank KfW weiter verringert werden. Daneben gehe es um eine stille Einlage sowie die verbliebene Tranche einer Anleihe des Wirtschaftsstabilisierungsfonds - eine Umwandlung dieser Anteile in einen öffentlichen Aktienbesitz bei TUI entfalle damit.Branchenschätzungen zufolge könnten bei der Emission neuer Aktien gut 1,5 Mrd. Euro zusammenkommen. Wann genau die Kapitalerhöhung umgesetzt werde, sei noch offen. Alexander von Vietinghoff-Scheel von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz habe gesagt, der Schritt sei nachvollziehbar. Aus Sicht von Kleinanlegern schränke er deren Aktienanteil aber auch sehr ein: "Das ist ein schwerer Schlag."Die TUI-Aktie, die den regulären Handel mit einem kleinen Aufschlag von 0,31% auf 1,9525 Euro beendet habe, könne von dem positiven Abstimmungsergebnis nachbörslich kaum profitieren und lege aktuell lediglich 0,36% zu.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: