XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,644 EUR -0,36% (14.03.2024, 15:01)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (14.03.2024/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TUI: Positive Trends - AktienanalyseDer Tourismus in Deutschland ist mit Zuwächsen ins laufende Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Januar 2024 sei die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer Gäste in Hotels, Pensionen und anderen Beherbergungsbetrieben gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,7 Prozent auf 25,3 Mio. gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Montag nach vorläufigen Ergebnissen mitgeteilt habe. Es sei der höchste Januar-Wert seit dem Jahr 2020, also kurz vor Beginn der Corona-Pandemie gewesen.Die positiven Trends bekomme selbst verständlich auch Marktführer TUI (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) zu spüren. "Unser Frühbuchergeschäft läuft auf Hochtouren mit einem großen Neukundenanteil von über 40 Prozent", habe TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin berichtet. Die Sommerbuchungen bei TUI Deutschland lägen derzeit prozentual zweistellig im Plus. "Wir sehen weiterhin eine hohe Reisebereitschaft und erwarten eine insgesamt starke Saison".Damit dürfte sich der Aufwärtstrend bei dem Reisekonzern, der sich kürzlich auch schon im Zahlenwerk gezeigt habe (siehe ZJ 07/24), fortsetzen. Auch einige Analysten hätten sich positiv geäußert. Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe ihre Bewertung für die Aktie von "Equal-weight" auf "Overweight" und das Kursziel von neun auf zehn Euro angehoben. "In Europas aktuell schlechtester Tourismus-Aktie sehen wir deutlich mehr Potenzial als Risiken", so die Analysten. Die Deutsche Bank habe sich ebenso optimistisch mit einer Einstufung von "Buy" und einem Kursziel von 10,50 Euro gezeigt. Die Experten hätten hervorgehoben, dass die vom Konzern für 2024 angestrebte Ergebnissteigerung konservativ erscheine und die Bilanzprobleme größtenteils gelöst seien. Morgan Stanley-Analyst Jamie Rollo sehe bei der TUI-Aktie mit 50 Prozent derzeit ebenfalls ein deutliches Kurspotenzial. (Ausgabe 10/2024)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:6,636 EUR -0,63% (14.03.2024, 15:20)