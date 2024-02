ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (22.02.2024/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TUI: Positive Entwicklung - AktienanalyseDer weltgrößte Reisekonzern TUI (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) hat erstmals seit zehn Jahren in der sonst defizitären Wintersaison von Oktober bis Dezember einen kleinen Gewinn erwirtschaftet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich habe ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von sechs Mio. Euro gestanden. Im Vorjahr seien noch 153 Mio. Euro Verlust angefallen. Der Umsatz sei um 15 Prozent auf 4,3 Mrd. Euro gestiegen, die Zahl der Gäste habe um sechs Prozent auf 3,5 Mio. Euro zugelegt. Auch für die weitere Entwicklung gebe sich der Konzern zuversichtlich. Aktuell und für den Sommer würden die Buchungen gut laufen, habe es geheißen. Sie lägen derzeit mit 9,4 Mio. um acht Prozent über dem Vorjahr, die Durchschnittspreise seien vier Prozent höher. Der Konzern sehe sich damit auf einem guten Weg, den Umsatz im laufen den Geschäftsjahr wie geplant um mindestens zehn Prozent und das bereinigte EBITDA um mindestens 25 Prozent zu steigern. (Ausgabe 07/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie:6,97 EUR +4,91% (22.02.2024, 15:01)XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:6,928 EUR +4,65% (22.02.2024, 14:46)