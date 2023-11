Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,634 EUR +1,33% (17.11.2023, 12:30)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,66 EUR +2,06% (17.11.2023, 12:15)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (17.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe zwar zuletzt leicht zulegen können, notiere aber weiterhin unter einer wichtigen Widerstandszone. Am letzten Handelstag der Woche stehe erneut ein kleines Plus vor den Papieren des Tourismus-Riesen. Unternehmensspezifische Nachrichten gebe es nicht, aber immerhin positive Branchen-News.Das Buchungsaufkommen im deutschen Urlaubsreisemarkt entwickele sich nämlich weiterhin positiv. Die Reisebüros habe laut Tats-Reisespiegel im Oktober 10 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahr. Der kumulierte Umsatz von Januar bis Oktober liege 26,9 Prozent über 2022.Auch gegenüber dem viel beachteten Vor-Corona-Jahr 2019 würden die Reisebüros in allen Bereichen besser abschneiden. So verzeichne der Gesamtumsatz im Oktober einen Anstieg von plus 14,5 Prozent. Die kumulierten Umsätze (Januar bis einschließlich Oktober) lägen mit plus 16,7 Prozent ebenfalls über den Zahlen von Oktober 2019.Die TUI-Aktie gewinne am Freitag rund 2 Prozent auf 5,65 Euro, notiere aber weiterhin unter dem Widerstandsbereich, der sich zwischen 5,70 Euro und 6,00 Euro aufspanne. Ein nachhaltiger Sprung über die wichtige 6-Euro-Marke würde neues Potenzial freisetzen. Nach unten fungiere indes der GD50 bei 5,11 Euro als technische Haltelinie.Einstweilen sollten Anleger besser einen Bogen um den Tourismus-Titel machen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 17.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: