Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (29.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die große Urlaubszeit habe begonnen, die Flughäfen seien überfüllt, doch die TUI-Aktie hänge trotz der jüngsten allgemeinen Markterholung nach wie vor im Keller fest. Immerhin könne das Papier des Hannoveraner Konzerns zum Wochenausklang rund 2% zulegen. Dafür dürften aber Entwicklungen aus dem Branchenumfeld verantwortlich sein.Zum einen habe TUI-Konkurrent und die deutsche Nummer Zwei unter den Reiseveranstaltern, DER Touristik, jüngst Positives kommuniziert. "Die Buchungseingänge der letzten Monate lagen weit über dem Stand vor der Pandemie", habe Ingo Burmester, Chef von DER Touristik Zentraleuropa, berichtet. Nach einer Auswertung des Buchungs- und Reiseverhaltens würden sich die Reisenden den Urlaub in diesem Sommer zudem mehr kosten lassen.Zum anderen sehe auch TDA trotz der hohen Inflation einen sich fortsetzenden Aufschwung für die Reisebranche, wie das Analysehaus am Freitag mitgeteilt habe. Der Buchungsrückstand der gesamten Sommersaison gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 habe sich weiter verringert und betrage zusammengerechnet nur noch 7%. Auch die Herbstferien seien den Angaben zufolge schon relativ gut gebucht. Der Oktober weise aktuell nur noch einen verhältnismäßig kleinen Rückstand von 5% gegenüber dem Niveau vor der Corona-Krise auf.(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: