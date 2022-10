Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,28 EUR +5,57% (04.10.2022, 11:53)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,274 EUR +4,94% (04.10.2022, 11:39)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (04.10.2022/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nachdem die TUI-Aktie jüngst ein Allzeit-Tief bei 1,17 Euro markiert habe, stünden am Dienstag immerhin Pluszeichen vor dem Papier. Konkrete News gebe es nicht, vielmehr scheine der Titel durch den freundlichen Markt gestützt zu werden. Die Frage: Könne die Urlaubsaktie nun eine nachhaltige Gegenbewegung starten oder drohe sie ein Pennystock zu werden?Nachdem der Tourismus-Titel in den vergangenen drei Wochen rund 30 Prozent verloren habe, dürfte das heutige Kursplus vor allem eine technische Gegenbewegung sein. Das Corona-Crash-Tief vom März 2020 bei 1,25 Euro, das als letzter Haltelinie fungiert habe, bilde nun den ersten Widerstand auf dem Weg nach oben.Werde derselbe auf Schlusskurs-Basis herausgenommen, könnte die Aktie bis in den Bereich von 1,42 Euro vordringen. Hier befinde sich allerdings eine starke Widerstandszone. Für eine charttechnische Aufhellung müsste überdies der GD50 bei 1,57 Euro überwunden und idealerweise auch der mittelfristige Abwärtstrend bei 1,83/1,84 Euro aufgelöst werden.Dafür bräuchte es zuvorderst gute Nachrichten von fundamentaler Seite. Die jüngsten krassen Inflationsdaten (Teuerung aktuell bei zehn Prozent) würden jedoch die Sorge nähren, dass die Verbraucher ihr Geld mehr denn je zusammenhalten würden (zusammenhalten müssten). Damit dürfte auch das Reisebudget zumindest deutlich gekürzt oder gar gestrichen werden. Eine touristische Umfrage von Travel Data + Analytics sehe folgerichtig einen deutlich stärkeren Trend zu kurzfristigen Buchungen als etwa noch vor der Corona-Krise, wie der ReiseVor9-Newsletter jüngst berichtet habe.Klar, die grünen Vorzeichen würden die Hoffnung auf eine (stärkere) Gegenbewegung wecken. Doch aus Sicht des "Aktionär" seien die Risiken - mit Blick auf fundamentale Lage und Chartbild - nach wie größer als die Chancen. Die Pennystock-Gefahr sei alles andere als gebannt.Anleger, die ein solides Investment suchen, sollten daher die Aktie meiden, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI AG. (Analyse vom 04.10.2022)