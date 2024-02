Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,334 EUR +0,92% (16.02.2024, 09:13)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,264 EUR -1,57% (15.02.2024)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (16.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.In Zukunft könnten Kunden des Touristik-Konzerns TUI ihre dort gebuchten Unterkünfte mit Flügen der irischen Fluggesellschaft Ryanair kombinieren. Mit dem zusätzlichen Angebot werde die strategische Initiative für Wachstum bei dynamisch zusammengestellten Reisen ("Dynamic Packaging") gestärkt, heiße es.Alle Flüge von Ryanair seien demnächst direkt bei TUI buchbar und mit den Reiseangeboten des Veranstalters kombinierbar, habe der Reisekonzern am Donnerstag mitgeteilt. TUI sei nach Weloveholidays und Kiwi erst der dritte zugelassene Flugvermittler von Ryanair."Auf einen Schlag entstehen mit der jetzt getroffenen Vereinbarung mehr Reisemöglichkeiten als je zuvor für unsere Gäste. Besonders in Großbritannien können unsere Gäste zukünftig aus einem noch größeren Flugangebot wählen - und zusätzlich zu einem starken Programm mit eigenen Flügen der TUI Airline", habe David Schelp, CEO Markets & Airlines der TUI Group, kommentiert.Dara Brady, Director Marketing & Digital bei Ryanair, zeige sich ebenfalls mit der neuen Kooperation zufrieden: "Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit TUI bekannt zu geben, die es TUI-Kunden ermöglicht, Ryanair-Flüge, -Sitzplätze und -Gepäck als Teil ihres Urlaubspakets zu buchen, und zwar mit der Garantie, dass sie volle Preistransparenz bei Ryanair-Produkten haben, dass sie alle Informationen zu ihrem Flug direkt von Ryanair erhalten und dass sie über ihr myRyanair-Konto direkten Zugang zu ihrer Buchung haben. Diese Vereinbarung trennt TUI von den OTA-Piraten, die die Verbraucher weiterhin betrügen, indem sie unrechtmäßig die Ryanair-Website kopieren und unsere Flüge mit ungeheuerlichen versteckten Aufschlägen und überhöhten Preisen falsch verkaufen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: