ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (09.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Nahost-Konflikt setze den gesamten Tourismus-Sektor zum Wochenauftakt gehörig unter Druck. Neben der Lufthansa müsse auch die TUI-Aktie Verluste hinnehmen und falle damit wieder unter die psychologisch wichtige 5-Euro-Marke. Dabei gebe es durchaus positive Branchennachrichten. Demnach zeige der Reisemarkt weiterhin eine erfreuliche Entwicklung, insbesondere bei Reisebüros, Kreuzfahrten und Flugverkehr. Im September dieses Jahres hätten die deutschen Reisebüros laut Tats-Reisebürospiegel einen Anstieg ihres Umsatzes um 7,1% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, wie die fvw berichtet habe.Die TUI-Aktie dürfte trotz der erfreulichen Branchennachrichten unter Druck blieben. Der Nahost-Krieg und das damit einhergehende negative Sentiment werde dem Sektor wohl weiterhin zusetzen. Bei TUI im Speziellen spreche überdies das negative Chartbild Bände. Anleger sollten weiterhin die Finger von der TUI-Aktie lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:4,95 EUR -3,21% (09.10.2023, 13:35)XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:4,967 EUR -2,03% (09.10.2023, 13:21)