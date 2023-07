Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe am vergangen Freitag die psychologisch wie charttechnisch wichtige 7-Euro-Marke wieder gerissen. Auch zum Wochenauftakt stünden Minuszeichen vor den Papieren des Reiseveranstalters aus Hannover. Die derzeitigen Walbrände auf einer beliebten griechischen Insel dürften dafür verantwortlich sein.Angesichts der starken Waldbrände auf Rhodos bringe TUI vorerst keine Touristen mehr zu der griechischen Destination. Die Flugverbindungen seien aber bestehen geblieben, um Gäste zurück nach Deutschland zu fliegen, so ein TUI-Pressesprecher gegenüber der dpa. Für die anderen Länder gebe es ähnliche Regelungen. Zudem könnten viele Reisende aus Deutschland von ihrem Flug zurücktreten. "Wir bieten allen Gästen an, die bis kommenden Freitag nach Rhodos gebucht sind, kostenfrei auf ein anderes Urlaubsziel umzubuchen oder zu stornieren."Seit Samstag seien auf Rhodos wegen großer, unkontrollierter Waldbrände zahlreiche Dörfer und Hotels evakuiert worden. Der TUI-Konzern habe insgesamt derzeit etwa 39.000 Gäste auf Rhodos, heiße es weiter, 7.800 von ihnen seien vom Feuer betroffen und evakuiert worden.Auf aktuelle Nachfrage des "Aktionär" hinsichtlich der (wirtschaftlichen) Auswirkungen habe Pressesprecher Alexander Esener erklärt, dass vor allem die Menschen wichtig seien. "Wir kümmern uns derzeit ausschließlich um deren Sicherheit und Versorgung. Heute Nacht haben zusätzliche TUI-Flieger Gäste nach Hause gebracht und wir fliegen bis einschließlich morgen erstmal keine Urlauber nach Rhodos. Genaueres werden wir sicherlich im Rahmen der Q3-Zahlen am 9. August sagen", so Esener abschließend.Klar, die Waldbrände seien nicht gut fürs Sentiment. Dennoch bleibe abzuwarten, inwieweit sich das auf das konkrete Buchungsverhalten auswirke, da ja die Möglichkeit der kostenlosen Umbuchung auf ein anderes Zielgebiet bestehe."Der Aktionär" bleibt weiterhin vorsichtig optimistisch für TUI und auch für die am 9. August kommenden Quartalszahlen. Investierte Anleger bleiben weiter dabei (Stopp: 5,20 Euro), so Carsten Kaletta. (Analyse vom 24.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link