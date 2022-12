Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,591 EUR +2,58% (19.12.2022, 11:14)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,577 EUR +1,41% (19.12.2022, 10:53)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der weltweit führenden Touristikkonzerne und bietet für seine 27 Millionen Kunden - davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften - integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (19.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Ankündigung einer weiteren Kapitalerhöhung habe die TUI-Aktie jüngst weiter unter Druck gesetzt. Dennoch rechne der Reiseveranstalter für 2023 mit vielen Buchungen verbreitet und ziele vor allem auf Familien ab. "Der Aktionär" verrate, welche Rolle dabei die konzerneigenen Hotels und Marken spielen sollten.Konkret wolle TUI die eigene Marke "Suneo" angesichts der (schwierigen) wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter ausbauen. Hierbei handle es sich nach Unternehmensangaben um Drei-Sterne-Familienclubs mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Suneo habe noch erhebliches Potenzial, man wolle dieser Marke einen "Push" geben, habe Konzernlenker Sebastian Ebel jüngst gegenüber der Touristik-Zeitschrift fvw gesagt.Aber auch im margenstarken Luxus-Segment wolle Ebel angreifen. Hier entwickle man eine neue Marke, "die nicht TUI heißen wird", so Ebel. Den Namen habe er noch nicht preisgeben wollen. Zuletzt habe die Hotelsparte der Gruppe die Marke TUI Blue stark ausgebaut, die eine ganze Reihe Anlagen der gehobenen Kategorie führe. Für den Luxusbereich führe der Veranstalter in Deutschland auch die separate Marke "Airtours".Hintergrund: Um kapitalschonender zu agieren, habe der Tourismus-Riese Anfang des Jahres bereits angekündigt, seinen "Asset-Right"-Kurs verstärkt umzusetzen. Hierbei könne TUI zwar bei neuen Häusern, etwa über Joint Ventures das Konzept, Qualität und Vermarktung festlegen, sei aber in den Regel nicht Inhaber der Immobilien. Dadurch würden die immensen Kapitalkosten entfallen.Trotz Optimismus für 2023, mehr eigenen Marken und All-Inklusive - für TUI bleibe die Lage schwierig. Anleger sollten mit Blick auf die anstehende Kapitalerhöhung und damit verbundene Kapitalherabsetzung die Aktie weiter meiden, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: