Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,2705 EUR +0,04% (10.10.2022, 13:0398)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,2605 EUR -0,20% (10.10.2022, 13:25)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (10.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Aktien aus der Reise- und Freizeitindustrie würden am Montag zu den größten Verlierern in einem freundlichen Marktumfeld gehören. Neben MDAX-Werten wie Fraport oder der Lufthansa verzeichne auch die TUI-Aktie Verluste. Grund dürften die wieder steigenden Corona-Zahlen sowie die sich weiter eintrübende Konjunkturstimmung im Euroraum sein.Letzteres belege der zu Wochenbeginn vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator. Dieser Wert sei von September auf Oktober um 6,5 Punkte auf minus 38,3 Zähler gefallen, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitgeteilt habe. Das sei der tiefste Stand seit Mai 2020. Sowohl die Konjunkturerwartungen als auch die Lagebewertung hätten sich deutlich eingetrübt."Die Konjunktur in der Eurozone befindet sich weiter im Absturz", habe Sentix das Ergebnis kommentiert. "Die anhaltenden Unsicherheiten über die Gas- und Energielage im Winter sind durch den Anschlag auf die Nordstream-Pipelines nicht kleiner geworden." Zu den ökonomischen Sorgen komme das Risiko einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs hinzu. Auch global gebe es nur wenig Grund zur Hoffnung.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: