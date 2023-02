Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,9535 EUR +1,01% (01.02.2023, 22:26)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der weltweit führenden Touristikkonzerne und bietet für seine 27 Millionen Kunden - davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften - integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (02.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nach der Rally zum Jahreswechsel bereite die TUI-Aktien den Anlegern nun lange Gesichter. Knapp ein Zehntel habe das Papier des Hannoveraner Reisekonzerns seit einer Woche an Wert verloren. Aber schon am Donnerstag könnten neue Impulse liefern, denn ein frisches Kaufsignal stehe unmittelbar bevor.Diese Woche sei es für die TUI-Aktie alles andere als rund gelaufen. Nach einem schwachen Start hätten sich die Rücksetzer ausgeweitet. Dabei habe sie beim Unterschreiten der wichtigen Unterstützung an der 2-Euro-Marke ein Verkaufssignal ausgelöst. Am Donnerstag gebe es nun allerdings für Trader einen Lichtblick. Denn der GD50 werde den GD200 von unten nach oben kreuzen. In der Charttechnik sei das als Golden Cross bekannt und stelle ein starkes Kaufsignal dar. Könne der Titel infolge dieses Impulses die 2-Euro-Marke zurückerobern, stünden die Chancen gut, dass die Erholungsrally fortgesetzt werde. In den Fokus rücke dann erneut das Hoch bei rund 2,20 Euro, darüber die mittelfristige Abwärtstrendlinie bei etwa 2,50 Euro. Sollte das Golden Cross aber kein positives Momentum verursachen, seien weitere Rücksetzer bis mindestens in den Bereich um den GD200 bei aktuell 1,75 Euro wahrscheinlich.Das zuletzt kurzfristig ansprechende Chartbild habe sich schnell wieder eingetrübt. Liefere das Golden Cross am Donnerstag keine positiven Impulse, sollten sich Trader nächste Woche auf weitere Rücksetzer einstellen. Konservative Anleger könnten sich ebenfalls bei dem Titel zurückhalten. Das mittel- bis langfristige Chance-Risiko-Verhältnis bleibe schlecht, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:1,927 EUR +0,23% (01.02.2023, 17:40)