Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,22 EUR +0,78% (05.02.2024, 14:27)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,24 EUR +1,40% (05.02.2024, 14:15)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen (05.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie falle schon länger aufgrund ihrer relativen Schwäche auf. Nun spitze sich die Lage weiter zu und die Bullen müssten kämpfen, sonst drohe ein weiterer Abverkauf.Zuletzt hätten einige positive Nachrichten eigentlich für die TUI-Aktie sprechen müssen. Neben der Tatsache, dass sich einige Spekulanten aus Ihren Leerverkäufen zurückgezogen hätten, zeige sich auch der TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert optimistisch. Nicht nur der Manager gehe von einer guten Nachfrage bei den Winterbuchung aus. Das schreibe das Travel-News-Portal Reise vor 9 unter Berufung auf Zahlen des Reisevertriebspanel Travel Data + Analytics (TDA). Demnach lägen die Reisebuchungen per Ende des Jahres 2023 sehr deutlich über den Vergleichsniveaus 2022 und 2019 (Vor-Corona).Die TUI-Aktie hätten diese Nachrichten aber in den vergangenen Wochen kalt gelassen. Im Dezember habe der Kurs noch einen Freudensprung nach den Quartalszahlen gemacht und der Titel sei bis kurz vor dem Mehrmonatshoch bei 7,39 Euro geklettert. Im Anschluss sei die Aktie aber wieder bis an die 6-Euro-Marke abgesackt. Auf diesem Level habe fast punktgenau die Rally gestartet, womit diese Zone als starke Unterstützung fungiere. Zudem verlaufe hier auch die wichtige 200-Tage-Linie.Bei der TUI-Aktie verpuffen aktuell die positiven Nachrichten und der Kurs sackt weiter ab. Sollte keine Gegenbewegung der Bullen an der wichtigen Unterstützung stattfinden, droht ein weiterer Abverkauf. Noch haben die Bullen aber alle Karten in der Hand, daher sollten Anleger die Lage weiter beobachten und Ruhe bewahren., so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: