Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (17.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Rally der TUI-Aktie habe erstmal ein Ende gefunden. Der neue TUI-Chef Sebastian Ebel verbreite indes Optimismus. "Das Engagement in TUI wird für den Staat und den deutschen Steuerzahler sehr erfolgreich, das heißt wirtschaftlich lukrativ sein", habe Ebel jüngst in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) gesagt. Sowohl die stille Einlage über 420 Mio. Euro wie auch die Optionsanleihe über 59 Mio. Euro könnten für einen Euro je Anteilschein in Aktien umgewandelt werden, die dann verkauft werden könnten." Zudem habe der Staat schon rund 300 Mio. Euro an Zinsen von uns bekommen, so Ebel.Auch die jüngsten Reisebüro-Umfragen, die einen aktuellen touristischen Umsatzrückgang im Vergleich zu 2019 ausweisen würden, könne der Konzernlenker nicht bestätigen. "In unseren Buchungen sieht es nicht so aus." Daran erkenne man, dass TUI hier in Deutschland sehr gut unterwegs sei, die Strategie Früchte trage.Zum abgelaufenen Geschäftsjahr (per 30. September 2022) habe der TUI-Chef erneut erklärt: Man werde das Jahr mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das "signifikant positiv" sein werde, abschließen. Das entspreche exakt dem Wortlaut aus der jüngeren VergangenheitDer Großaktionär und (bisherige) Geldgeber Mordaschow spiele indes in Hannover keine Rolle mehr. "Diese Aktien sind vollständig gesperrt", so Ebel. Durch die Sanktionierung könne es keinerlei wirtschaftliche Vorteilnahme und auch keinen Einfluss (Ausübung von Stimmrechten) auf das Unternehmen geben, so Ebel. Zudem sei der Anteil des Milliardärs durch die letzten Kapitalerhöhungen bereits geschrumpft und drohe zudem unter die 25%-Marke zu fallen, wenn Deutschland seine Wandeloption ziehe. Man sei vielmehr auf der Suche nach neuen potenziellen Investoren.Apropos "erfolgreiches Investment": Anleger, die seit vielen Jahren investiert seien, hätten schmerzhafte Verluste erlitten. Der Tourismus-Wert habe etwa auf Fünf-Jahres-Sicht rund 79% verloren. Ob TUI nun die nachhaltige Wende gelinge, sei mit Blick auf Rezession und Inflation zumindest fraglich. Auch die Nettoschulden i.H.v. 3,3 Mrd. Euro würden das Leben für den Tourismus-Riesen nicht einfacher machen.Investoren sollten besser weiterhin außen vor bleiben und auf die Q4-Zahlen am 14. Dezember warten - v.a. auf Aussagen, wann auch unter dem Strich wieder mit schwarzen Zahlen zu rechnen sei. Die TUI-Aktie sei kein Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: