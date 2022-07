XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,5335 EUR +2,71% (06.07.2022, 16:52)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (06.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nachdem die TUI-Aktie zuletzt unter die wichtige Marke bei 1,51 Euro sei, könne sie sich am Mittwoch wieder etwas erholen. Auslöser dürfte zum einen das durchaus positive Votum von Bernstein Research sein. Das US-Analysehaus habe die Einstufung für TUI auf "market-perform" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Zum anderen würden Insider die derzeitigen Notierungen als günstige Kaufgelegenheit betrachten. Der designierte neue CEO Sebastian Ebel, der Ende September das Zepter von Fritz Joussen übernehme, scheine selbstredend an den Erfolg des Hannoveraner Konzerns zu glauben: Über die EVES Consulting habe der Manager jüngst Aktien des Reiseveranstalters im Wert von rund 50.000 Euro erworben. Der Durschnittskus habe bei 1,60 Euro gelegen."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung, dass TUI sowohl aus fundamentalen Gründen als auch charttechnisch derzeit absolut keinen Kaufgrund liefere. Anleger sollten vielmehr nach aussichtsreichen Investments Ausschau halten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:1,52 EUR 0,00% (06.07.2022, 17:08)