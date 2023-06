Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (14.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe sich von ihren Tiefständen lösen können und zuletzt sogar die wichtige 6,50-Hürde genommen. Dabei habe vor allem eine sehr optimistische Einschätzung der Deutschen Bank geholfen. Und zur Wochenmitte scheine sich der jüngste Aufwärtstrend fortzusetzen - dank einer positiven Unternehmensnews.TUI profitiere trotz der hohen Inflation von kräftiger Nachfrage. Man blicke auf eine starke Sommersaison "und in den letzten Wochen erstmals auch wieder mit Gästezahlen über dem Jahr 2019", habe Deutschland-Chef Stefan Baumert am Dienstagabend in Berlin gesagt. Urlauber hätten wieder mit längerem Vorlauf gebucht, um sich früh einen günstigen Preis zu sichern. "Und doch ist das Interesse, in den kommenden Wochen zu reisen, so groß, dass wir in einigen Zielgebieten nochmal Kontingente nachbestellt haben", habe Baumert gesagt.Insgesamt seien die Reisepreise höher als vor der Corona-Pandemie. Einige Urlauber hätten daher innerhalb ihres Budgets ein passendes Angebot gesucht. Sie hätten aber keine Abstriche bei der Qualität gemacht, sondern eher geschaut, wohin sie fahren würden. "Wer früher auf der Fernstrecke unterwegs war, ist umgestiegen auf Südeuropa oder Nordafrika."Die TUI-Aktie gewinne zur Wochenmitte rund zwei Prozent auf 6,72 Euro. Auf dem weiteren Weg gen Norden stehe nun der Widerstandsbereich zwischen 6,75 und 6,80 Euro im Weg. Werde der genommen, dürften prozyklische Käufe einsetzen und die Aktie bis mindestens 7,30 Euro (Hoch vom 31. März) katapultieren. Werde auch diese Hürde gemeistert, würden dann die 8-Euro-Marke und vor allem die wichtige 200-Tage-Linie bei 8,17 Euro in den Blick rücken."Mutige folgen dem aktuellen Trading-Tipp des AKTIONÄR", so Carsten Kaletta. (Analyse vom 14.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link