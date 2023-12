Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,058 EUR +0,40% (21.12.2023, 11:25)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,062 EUR -0,90% (21.12.2023, 11:11)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (21.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.14 Tage sei es nun her, dass TUI mit seinen starken Q3-Zahlen und dem optimistischen Ausblick die Börse begeistert habe. Seit der Rally sei Konsolidierung angesagt - die TUI-Aktie notiere knapp unterhalb eines wichtigen Widerstands. Nach einem Break könnte TUI bis zu diesen Marken steigen.Der Titel verliere im frühen Donnerstaghandel zwar 0,8 Prozent, bleibe damit allerdings über der psychologisch wichtigen Marke von sieben Euro. Zudem halte das Papier die bedeutende 200-Tage-Linie auf Distanz - diese verlaufe momentan bei 6,25 Euro.Damit sei es - und das sei bemerkenswert - nicht wie so oft bei TUI zu schnellen Gewinnmitnahmen gekommen. Jedoch würden sich die Bullen in Sachen Ausbruchsversuch wahrscheinlich weiter in Geduld üben müssen - die Feiertage stünden an und mit ihnen ein ruhiger Handel an der Börse. Außerdem seien Nachrichten derzeit genauso Mangelware wie Analystenkommentare.Gelinge jedoch das Break über das Verlaufshoch vom 1. August bei 7,41 Euro, dürften noch mehr Anleger bei TUI zugreifen. Dann hätte die Aktie zunächst Potenzial bis acht Euro.Bei TUI sei zwar noch nicht alles wieder im Lot, dafür seien die Probleme einfach zu groß gewesen. Doch der Konzern sei definitiv auf dem Weg der Besserung. Zudem sei die Aktie mit einem 2024er-KGV von 8 bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 25 Prozent günstig bewertet. Daher habe DER AKTIONÄR TUI in Ausgabe 51 wieder auf die Empfehlungsliste gesetzt. (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: