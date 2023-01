Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der weltweit führenden Touristikkonzerne und bietet für seine 27 Millionen Kunden - davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften - integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (12.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Im Reiseveranstalter-Markt scheine es zu einer Konsolidierung unter den Top-Playern zu kommen. Laut Medienbericht wolle DER Tour den Konkurrenten FTI schlucken. Die Übernahme von Europas Nummer Drei durch die Nummer Zwei sei jedoch an Bedingungen geknüpft. Die TUI-Aktie könne am Donnerstag davon profitieren.Konkret wolle die zum Rewe-Konzern gehörende DER Touristik Group den Reiseveranstalter FTI, seines Zeichens die Nummer drei innerhalb der Branche, übernehmen. Die Verhandlungen befänden sich offenbar in einem fortgeschrittenen Stadium, berichte das "Handelsblatt" und beziehe sich dabei auf mit der Person vertraute Transaktionen. Ein ebenfalls an FTI interessierter US-Finanzinvestor solle zuvor abgesprungen sein.Ob der Deal Realität werde, solle vor allem von einem etwaigen massiven Schuldenschnitt bei FTI abhängen. Angeblich erwarte die Rewe-Group einen "Haircut" als Voraussetzung für die Übernahme. Hintergrund: Der Bund habe FTI während der Corona-Pandemie finanziell mit einer halben Milliarde Euro unter die Arme greifen müssen. TUI sei hingegen mit insgesamt 4,3 Milliarden Euro in Form staatlicher Hilfsmaßnahmen gestützt worden.Die TUI-Aktie gewinne am Donnerstag rund sieben Prozent und notiert bei 1,87 Euro. Damit hätten die Papiere den GD200 bei 1,81 Euro und auch den mittelfristigen Abwärtstrend überwunden und charttechnisches Kaufsignal generiert.Dennoch sieht "Der Aktionär" fundamental weiterhin mit Blick auf Verschuldung, bevorstehende Kapitalerhöhung (mit vorheriger Kapitalherabsetzung) mehr Risiken denn Chancen und bleibt weiterhin außen vor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 12.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: