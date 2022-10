Börsenplätze TUI-Aktie:



1,2595 EUR +1,41% (11.10.2022, 13:11)



1,257 EUR +1,53% (11.10.2022, 12:57)



DE000TUAG000



TUAG00



TUI1



TUIFF



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (11.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Dass (gutsituierte) Rentner die Winterzeit in südlichen Gefilden verbringen würden, sei im Grunde kein neues Phänomen. Aber in diesem Jahr könnte sich mit Blick auf die hohen Energie-Kosten diese "Fluchtbewegung" noch verstärken. Durchaus neu sei jedoch das durch die Pandemie geförderte Arbeitswelt-Phänomen "Workation". Könnten Reisekonzerne wie TUI von beiden Entwicklungen profitieren?Wie die fvw jüngst berichtet habe, hätten Reiseveranstalter und Reisebüros bereits damit begonnen, spezielle Winter-Reisepakete für deutsche Rentner zu schnüren, die der drohenden Gaskrise in Deutschland entkommen möchten. Dabei würden die Kanaren, Mallorca, Portugal, die Türkei, Tunesien, Ägypten und Thailand als besonders beliebte Destinationen für Langzeitaufenthalte gelten. "Wer es zeitlich einrichten kann, wird länger im Ausland verweilen und dort ein mildes Klima und geringere Nebenkosten nutzen", habe jüngst etwa der Zentraleuropa-Chef von DER Touristik, Ingo Burmester, gegenüber der "Mallorca Zeitung" gesagt.TUI-Sprecher Aage Dünhaupt habe hingegen vor kurzem erklärt, dass der Trend zu Langzeitaufenthalten im Ausland nicht neu sei, wie die fvw berichtet habe. Es handele sich dabei um einen generellen Trend, der durch die Corona-Krise verstärkt worden sei. So seien seit längerer Zeit auch "Workations" beliebt. Zum Verständnis: Mit dem Begriff, der aus "Work" und "Vaccation" bestehe, sei gemeint, dass Menschen an Orten arbeiten würden, die eigentlich als typische Urlaubsziele gelten würden.Die TUI-Aktie jedenfalls hänge weiter im Keller fest und notiere am Dienstag mit einem kleinen Plus bei 1,25 Euro.Anleger meiden den Tourismus-Titel daher besser, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 11.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link