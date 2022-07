Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,573 EUR +3,90% (18.07.2022, 19:28)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,561 EUR +3,48% (18.07.2022, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (18.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unterstützt vom freundlichen Gesamtmarkt und positiven Branchennews habe die TUI-Aktie am Montag rund 3,5 Prozent zugelegt und den befürchteten Sturz auf ein neues Mehrjahrestief damit zunächst abgewendet. Die charttechnische Lage bleibe aber dennoch extrem angespannt.Nachdem die TUI-Aktie am Freitag bei 1,42 Euro ein neues 52-Wochen-Tief markiert habe, habe sie sich zum Start in die neue Woche wieder etwas Boden gut machen können. Zum Xetra-Handelsschluss habe ein Plus von 3,5 Prozent auf 1,56 Euro an der Kurstafel gestanden.Neben dem insgesamt aufgehellten Marktumfeld seien dabei auch positive News vom Kreuzfahrt-Partner Royal Caribbean Cruises gekommen. Letzterer habe am Montag endgültig grünes Licht für die Übernahme des Luxus-Kreuzfahrtschiffs "Endeavor" bekommen.Das Unternehmen zahle für die "Endeavor" rund 275 Millionen Dollar, was nach Unternehmensangaben deutlich unter den Baukosten liege. Das Schiff sei 2021 ursprünglich an den Rivalen Crystal Cruises ausgeliefert worden und solle noch in diesem Monat die Flotte der Royal-Caribbean-Marke Silversea Cruises ergänzen.Der befürchtete Absturz in Richtung des Corona-Tiefs aus dem März 2020 bei 1,29 Euro habe durch die Gegenbewegung am Montag vorerst abgewendet werden können. Mit Blick auf den extrem angeschlagenen Langfrist-Chart sei das jedoch ein Tropfen auf den heißen Stein und ändere nichts an der prekären Lage.TUI könne derzeit weder fundamental, noch charttechnisch überzeugen. Anleger sollten daher weiterhin einen Bogen um die TUI-Aktie machen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 18.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link