Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (17.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Generative Künstliche Intelligenz (KI) werde nach Einschätzung des TUI-Managers Pieter Jordaan einen großen Einfluss auf die Tourismus-Branche haben. "Diejenigen, die die Technologie nutzen, werden schneller und produktiver sein als jene, die darauf verzichten", habe der CIO des Reisekonzerns gesagt. Generative KI, die neue Inhalte erzeugen könne, werde sehr schnell Aufgaben ersetzen. Auch für die Endnutzer habe das Folgen. "Die Art und Weise, wie Menschen ihre Reisen zukünftig planen und buchen, wird das grundlegend verändern."In Großbritannien nutze TUI in seiner App mittlerweile den Textroboter ChatGPT. Etwa die Hälfte der Kunden könne bislang in einem Test auf das Angebot zugreifen. ChatGPT setze generative KI ein, um den Nutzern personalisierte Vorschläge für Ausflüge zu machen und um Fragen zu Urlaubszielen zu beantworten. Künftig sollten auch Kunden in Deutschland den Textroboter in der App verwenden können.Künstliche Intelligenz werde in Zukunft in einer Vielzahl von Bereichen immer mehr Einfluss haben - auch in der Reisebranche. Nach der schwachen Entwicklung in den vergangenen Corona-Jahren habe die Branche ihr Comeback gefeiert, die Reiselust sei zurückgekehrt. Die Aktie von TUI spiegele dies aber noch nicht wider. Mittelfristig bleibe "Der Aktionär" aber für das Papier von Europas größtem Reisekonzern optimistisch gestimmt. Kurzfristig gelte es aber, den Aufwärtstrend zu verteidigen. Der Stoppkurs sollte bei 5,20 Euro belassen werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:6,312 EUR -1,62% (17.08.2023, 09:14)