Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (15.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Reisekonzern TUI setze bereits seit einigen Monaten Künstliche Intelligenz ein, um Reisenden die Urlaubs-Planung zu erleichtern und zu optimieren. Ein Pilotprojekt in Großbritannien verlaufe seit dem Sommer erfolgreich. Nun habe der Vorstand mit dem Konzern-Betriebsrat von TUI ein gemeinsames Papier zum Einsatz von KI verabschiedet. Die TUI-Aktie schleiche aufwärts.Seit vergangenem Sommer laufe der Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz (KI) als Pilotprojekt in der TUI-App für britische Kunden. ChatGPT werde dort eingesetzt, um Urlaubsempfehlungen zu geben.Die Unternehmensleitung der TUI Group habe sich nun entschieden, KI tiefgreifend in die Geschäftsprozesse zu implementieren. Diese Entscheidung stehe im Mittelpunkt einer kürzlich geschlossenen Vereinbarung zwischen dem Konzernvorstand und dem Konzernbetriebsrat. In einem gemeinsamen "politischen Papier" zum Einsatz von KI-Technologien würden sie einen "offenen, chancengetriebenen Umgang" mit KI betonen, von dem "Unternehmen und Mitarbeitende gleichermaßen profitieren" sollten.Ein Schwerpunkt des Papiers liege laut TUI-Mitteilung auf der Qualifizierung von Mitarbeitern, um sie fit für eine von KI geprägte Arbeitswelt zu machen. Insbesondere Anwendungen, die auf generativer KI basieren würden, sollten zu Effizienz- und Produktivitätssteigerungen führen.TUI-Personalchefin Sybille Reiß habe in der Mitteilung das Ziel der KI-Initiative unterstrichen: KI ersetze keine Jobs, sondern bestimmte Aufgaben. "Für unsere Beschäftigten setzen wir auf die Qualifizierung hin zu höherwertigen Aufgaben." TUI sei sich bewusst, dass der Schlüssel zum Erfolg darin liege, nicht nur interne Prozesse zu optimieren, sondern diese Erfolge auch transparent zu machen und die positive Entwicklung den Aktionären und dem Markt zu kommunizieren.Noch könne sich der Aktienmarkt nicht recht für die TUI-Aktie erwärmen. Trotz guter Buchungslage und künftig KI-opimierter Effizienzsteigerung im Unternehmen würden kursbewegende News fehlen. Wer in der TUI-Aktie engagiert ist, muss weiter auf den Ausbruch über die Widerstandszone bei 7,30 bis 7,40 Euro warten, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Eine Stopp-Loss-Order bei 5,50 Euro sichere negative Überraschungen nach unten ab. (Analyse vom 15.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link