XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,5905 EUR +2,94% (21.12.2022, 16:48)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der weltweit führenden Touristikkonzerne und bietet für seine 27 Millionen Kunden - davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften - integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (21.12.2022/ac/a/nw)



Die TUI-Aktie habe es vor einer Woche ordentlich gebeutelt. Gemischte Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 hätten die Aktie um über sieben Prozent nach unten gedrückt. Das ohnehin eingetrübte Chartbild habe sich damit noch mehr verschlechtert. So sehe die Lage beim Tourismus-Riesen jetzt im Detail aus.Am vergangenen Mittwoch sei die TUI-Aktie ins Wanken geraten. Die Konsolidierung in einer Seitwärtsphase, die auf die dynamische Erholungsrally zwischen Oktober und Mitte November gefolgt sei, sei infolge der schwachen Zahlen nach unten beendet worden. Der Support am Zwischentief bei 1,59 Euro sowie die 50-Tage-Linie bei 1,56 Euro habe die Aktie dabei unterschritten.Nachdem es erst am heutigen Mittwoch zu einer ersten Gegenbewegung gekommen sei, die unter anderem durch ein Kaufsignal beim Stochastik-Indikator gestützt sei, sei es enorm wichtig, dass die eben genannten Marken innerhalb der nächsten Handelstage zurückerobert werden könnten. Dann stünde die Chance auf einen kurzfristigen Rebound bis an den Widerstandsbereich um 1,80 Euro gut. Gelinge dies jedoch nicht, müssten sich Anleger auf weitere Rücksetzer bis mindestens an die nächste Unterstützungszone um 1,40 Euro einstellen.TUI habe immer noch einen weiten Weg in Richtung Normalität. Zusätzlich belaste eine erneute Kapitalerhöhung. Nach den Zahlen habe sich zudem das Chartbild weiter eingetrübt.