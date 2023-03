Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (09.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Es sehe derzeit nach einem richtig guten Reisejahr 2023 aus. Die Menschen hätten nach den entbehrungsreichen Corona-Jahren Nachholbedarf, die Reisebuchungen für den Sommer würden anziehen. Auch TUI habe sich jüngst entsprechend geäußert. Dennoch belege eine aktuelle Umfrage, dass die hohe Inflation durchaus noch Bremswirkungen entfalten könne."Der Buchungsauftakt zum Jahresstart ist so stark wie lange nicht, die Neubuchungszahlen liegen deutlich über den Vorjahreswerten und teilweise über 2019", habe jüngst TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin berichtet. Der Januar sei erstmals seit der Corona-Krise wieder der Top-Buchungsmonat mit den höchsten Eingängen. "Dabei gehen 80 Prozent der Neubuchungen in den Sommer."Doch sei nicht alles Gold, was glänze. Die Marktforscher von Travel Data + Analytics (TDA) hätten jüngst festgestellt, dass sich zwar bei den Veranstaltern der Buchungsstand zuletzt um 13% verbessert habe. Zum Vor-Corona-Niveau 2019 würden aber erlösseitig immer noch 16% fehlen. Noch größer sei nach Aussagen der TDA-Analysten das Gap bei der Anzahl der Kunden, die bis dato einen Sommer-Urlaub beim Veranstalter hätten: Dieser Wert liege um rund ein Drittel unter dem 2019er-Nveau.Die Ursache dafür dürfte die hohe Inflation sein. Vermutlich seien viele Menschen aufgrund der Teuerung gezwungen, sich "kreativ-intelligent" mit preiswerten Urlaubsalternativen zu beschäftigen: Statt tendenziell teurem Hotel am Mittelmeer in der Hauptsaison etwa auf die Nebensaison ausweichen, besser in Eigenregie (ohne Veranstalter) Camping machen oder auch innerhalb Deutschlands eine kostengünstigere Pension ein bzw. Ferienhaus buchen. Genau das lasse sich auch aus der aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag von TUI herauslesen: Lediglich ein Drittel der Befragten lasse die krasse Inflation nämlich völlig kalt.Trotz der derzeit guten Branchenaussichten dürfte für Anleger mit der TUI-Aktie - mit Blick auf die geplante vierte Kapitalerhöhung - und das sich zunehmend eintrübende Chartbild kein Blumentopf zu gewinnen sein, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: