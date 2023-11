Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen. (02.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie stehe nach wie vor im Fokus vieler Anleger. Die optisch niedrige Bewertung und die nach wie vor positive Buchungslage würden den einen oder anderen Anleger mit einem Investment liebäugeln lassen. Doch selbst das aktuelle niedrige Kursniveau sei noch lange kein veritabler Kaufgrund.Im Gegenteil: Nachdem zuletzt Gladstone Capital Management seinen Anteil an leerverkauften TUI-Aktien weiter aufgestockt habe (von 1,21 auf 1,31%) - seit Juli habe Gladstone sein Short-Engagement um rund die Hälfte von 0,88 auf 1,31% gesteigert - erhöhe nun auch aktuell der Hedgefonds AHL Partners LLP seine Leerverkaufsposition von 0,61 auf 0,7%. Mitte Oktober habe auch Marshall Wace LLP seine TUI-Short-Position von 0,53 auf 0,6% ausgebaut. Da auch noch weitere Hedgefonds auf fallende Kurse wetten würden, würden sich insgesamt mindestens 4,7% der (geliehenen) Aktien in Händen von Leerverkäufern befinden.Die TUI-Aktie könne am Donnerstag in einem starken Gesamtmarkt deutlich zulegen - um mehr als 6,1% auf 5,04 Euro. Auf dem weiteren Weg nach oben müsste der Titel als nächstes den Bereich um 5 Euro überwinden, im Anschluss das Tief von Ende April bei 5,22 Euro. Nach unten bleibe das jüngst markierte Allzeittief 4,37 Euro im Fokus.