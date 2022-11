Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,6715 EUR -4,87% (16.11.2022, 19:28)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,664 EUR -5,86% (16.11.2022, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (16.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Von ihrem Mehrjahrestief aus habe die TUI-Aktie Anfang Oktober zum Rebound angesetzt. In einem starken Aufwärtsimpuls sei der Tourismus-Titel immer weiter nach oben geklettert - doch nun habe sich der Aktie ein hartnäckiger Widerstand in den Weg gestellt. Wie es nach der 45-Prozent-Rally weitergehe, würden Anleger hier erfahren.Die Aktie von Touristik-Anbieter TUI habe von ihrem Tiefstand bei rund 1,17 Euro einen starken Rebound hingelegt. Innerhalb von sechs Wochen sei sie über die Widerstandszone geklettert, die von mehreren Verlaufstiefs zwischen 1,42 und 1,50 Euro aufgespannt werde, bis hin zum Widerstand bei rund 1,75 Euro. An ihm dürfte die Aktie vorerst gescheitert sein.Seit dem Corona-Crash hätten sich an der Linie starke Kursreaktionen gezeigt. So habe die Aktie den Widerstand zuletzt im August angelaufen. Nach einem erfolglosen Versuch, ihn zu überwinden, sei es für die Aktie 20 Prozent bergab gegangen.Ein solches Schicksal könnte der TUI-Aktie auch jetzt wieder blühen. Dass das Handelsvolumen in den vergangenen Tagen deutlich abgesunken sei, sei bereits ein erstes Warnzeichen gewesen. Am heutigen Mittwoch (17:00 Uhr) habe die Aktie fast sechs Prozent im Minus gestanden. Daraufhin habe der RSI-Indikator den überkauften Bereich verlassen und ein Verkaufssignal ausgelöst.Unabhängig davon, ob die Unterstützung halte: Das Chartbild der TUI-Aktie sei nach wie vor massiv angeschlagen, der Abwärtstrend sei immer noch intakt. Daher sollten Anleger einen Bogen um die Aktie machen, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär" zur TUI AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link