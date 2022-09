XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (14.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Tief Queenie habe Deutschland die ersten nasskalten Herbsttage beschert. Viele Deutsche würden sich daher bereits nach dem Winterurlaub in wärmeren Regionen wie den Kanaren, Ägypten oder der Türkei sehnen. Und trotz der Inflation scheine die Reiselust der Deutschen weiter ungebrochen, wie eine Blitzumfrage zeige. Die TUI-Aktie könne sich derweil nicht gegen das schwache Marktumfeld stemmen.Laut einer "YouGov"-Blitzumfrage möchten rund drei Viertel der insgesamt 2.126 Befragten in diesem Winter verreisen. Besonders beliebte Reiseziele seien dabei die Kanaren (Platz 1), Ägypten und die Türkei sowie Deutschland auf Platz 4 gewesen. Gleichzeitig sei den Urlaubwilligen auch eine hohe Kostentransparenz wichtig. TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert rechne daher mit "einem Run auf All-Inclusive-Angebote".Wichtig: Auch bei TUI werde es eine allgemeine Preiserhöhung für den Urlaub geben. Die jetzige Inflation und die steigenden Energiepreise würden sich allerdings noch nicht vollumfänglich auf die Preise auswirken, da viele Hotel- und Flugkontingente für Reisen im Winter 22/23 schon im Frühjahr verhandelt worden seien, wie TUI mitgeteilt habe.Aus Sicht des AKTIONÄR habe sich in den vergangenen Handelstagen bei TUI nichts geändert: Trotz der Aussichten auf eine gute Wintersaison sollten Anleger die TUI-Aktie wegen des nach wie vor katastrophalen Chartbilds meiden, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: