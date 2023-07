Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (31.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sorge zum Wochenauftakt für Furore. Dem Titel sei im frühen Handel der Sprung über eine wichtige, zuletzt hartnäckige Widerstandszone gelungen. Grund dafür dürften positive Nachrichten aus Griechenland sein, die dem Papier des Reiseveranstalters Auftrieb verleihen würden.Nach den schweren Waldbränden auf Rhodos habe der Reisekonzern TUI am Samstag erstmals wieder eigene Pauschalurlauber auf die Insel geflogen, so ein Unternehmenssprecher gegenüber dpa. Demnach seien Flüge ab Hannover, Düsseldorf und München nach Rhodos gestartet. Maschinen aus Frankfurt und Stuttgart sollten am Nachmittag folgen.Der Sprecher habe gesagte, dass TUI auch in der vergangenen Woche durchgängig auf die griechische Insel geflogen sei und auch Urlauber transportiert habe. Allein eigene Pauschalreisende seien seit Sonntag vergangener Woche nicht länger befördert worden. Die Brände in allen Regionen Griechenlands seien staatlichen Angaben zufolge inzwischen unter Kontrolle gebracht oder gelöscht worden.Die TUI-Aktie gewinne aktuell rund 4% auf 7,282 Euro und überwinde damit die hartnäckige Widerstandszone im Bereich von 7,15 Euro. Bestätige sich der Ausbruch nachhaltig, wäre Platz bis zum GD200 bei 8,03 Euro. Nach unten fungiere der Bereich zwischen 6,75 und 6,80 Euro als technische Unterstützung, darunter stehe der GD50 bei 6,62 Euro parat.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: